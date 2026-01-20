Vicdan mı, cüzdan mı?

Vicdan mı cüzdanı etkiliyor?

Cüzdan mı vicdanı etkiliyor?

Cüzdanı kabarıkların mı güç ellerinde?

Vicdanı olanların mı güç ellerinde?

Kim kimi yönetiyor?

***

Başkalarının vicdanları üzerinden iş yapıp nemalananlar var.

Bir de başkalarının cüzdanları üzerinden iş yapanlar var.

***

Vicdanı olanın cüzdanı kabarık durmaz.

Cüzdanı kabarık, o vicdandan bir halt olmaz.

***

Ne yaparsanız yapın, sonuçta şu evrende, şu fani dünyada, bütünün tamamlayıcı olan bir parçasın.

Hiç düşündün mü neredesin?

Kimi zaman arayışta, kimiz zaman bekleyişte!

Kimi zaman yıkılışta, kimi zaman yükselişte!

Düşüşte, kalkışta, ağlayışta, gülüşte, sonda başlangıçta, doğumda, ölümde…

Hasılı her yerdesin, ne kadar küçük olsan da!..

***

Gezmeye gittiğimiz köyde, bahçelerden köye doğru, yokuş yukarı çıkıyoruz.

Yaşlı bir Amca önünde merkebiyle bahçesine doğru, daracık taşlı yoldan iniyor.

“Ya amca biz köye çıkacağız, sen aşağıya iniyorsun!”

Kulakları da fazla duymayan Amca, ders niteliğinde bir cevap veriyor bize.

“Yaşlılar aşağıya doğru iner, gençler yukarıya doğru çıkarlar.” diyerek yoluna devam ediyor.

Haklıydı, sustum, ne diyebilirdim ki!

***

Hey!

Gülenaz!

Soğuk, ayaz.

Hale bak, yapma naz.

Ağlayan çok, gülen az,

Halime bak, ahvalim yaz.

Besteni yap, al eline saz.

İster türkü olsun, istersen caz.

Fani dünyada kimse almadı haz.

Olmadı mı? Çekip git mezarını kaz.

Kerim BAYDAK

[email protected]