(Akrostiş)

C an siperane çalıştın, her yerde sürekli.

A ldığın ahlâk, evvel ve ahir de gerekli.

N ereli olursa olsun, hep aslan yürekli.

I ssızlarda yer, kuru ekmek bazen börekli.

M enekşe, lâle, güller gelir CAN Öğretmenim.



Ö nce bana A B C’ li okuma yazmayı,

ö Ğrettin sevgi saygıyla, insanca yaşamayı,

R essam gibi işledin aşkı, azmi, saymayı.

E rdem ve ahlâk mayasıyla insan olmayı.

T ek yoldaş, sırdaş, dertdaş olmakla anlamayı.

M ünzevi tenhalarda yalnız kalmamayı.

E ngelleri sabır, sebat, gayretle aşmayı.

N e bilsin ki eller, tanımayınca anmayı.

İ nan bilgi ocağında yanıp kaybolmayı.

M ezarının başında, çiçek olup açmayı.



C anına can, damarında ki kanın olmayı,

A ttığın adımda, dizinde derman olmayı,

N asıl hakkın öderim, ölmeden af olmayı,

I rakta olsa, seni bulup yoldaş olmayı,

M ezarının başında, açan çiçek olmayı.



B enim yüreğimde atan cansın, Öğretmenim.

E limde solmayacak bir gülsün, Öğretmenim

N edametler için de vuslatım, Öğretmenim.

İ ki cihanda da minnettarım, Öğretmenim.

M akamın cennet olur inşallah, Öğretmenim.

“Şiir, Kerim BAYDAK’ın “AĞLAMA GÜLÜM” adlı şiir kitabından. (Mart/2007-Sayfa:35)

Öğretmenlerimizin 24 KASIM Öğretmenler gününü kutluyorum.