(Akrostiş)
C an siperane çalıştın, her yerde sürekli.
A ldığın ahlâk, evvel ve ahir de gerekli.
N ereli olursa olsun, hep aslan yürekli.
I ssızlarda yer, kuru ekmek bazen börekli.
M enekşe, lâle, güller gelir CAN Öğretmenim.
Ö nce bana A B C’ li okuma yazmayı,
ö Ğrettin sevgi saygıyla, insanca yaşamayı,
R essam gibi işledin aşkı, azmi, saymayı.
E rdem ve ahlâk mayasıyla insan olmayı.
T ek yoldaş, sırdaş, dertdaş olmakla anlamayı.
M ünzevi tenhalarda yalnız kalmamayı.
E ngelleri sabır, sebat, gayretle aşmayı.
N e bilsin ki eller, tanımayınca anmayı.
İ nan bilgi ocağında yanıp kaybolmayı.
M ezarının başında, çiçek olup açmayı.
C anına can, damarında ki kanın olmayı,
A ttığın adımda, dizinde derman olmayı,
N asıl hakkın öderim, ölmeden af olmayı,
I rakta olsa, seni bulup yoldaş olmayı,
M ezarının başında, açan çiçek olmayı.
B enim yüreğimde atan cansın, Öğretmenim.
E limde solmayacak bir gülsün, Öğretmenim
N edametler için de vuslatım, Öğretmenim.
İ ki cihanda da minnettarım, Öğretmenim.
M akamın cennet olur inşallah, Öğretmenim.
“Şiir, Kerim BAYDAK’ın “AĞLAMA GÜLÜM” adlı şiir kitabından. (Mart/2007-Sayfa:35)
Öğretmenlerimizin 24 KASIM Öğretmenler gününü kutluyorum.