Hepimizin hayatında yapmak istediği sayısız şeyler var.

Belki bazılarını yapabiliyoruz, ama birçoğunu da yapamıyoruz.

Yapamadıklarımız içinde, onlarca sebep öne sürüyoruz.

“Zaman yetmedi, yok bana göre değildi, engelleyen çok sebep vardı, önümü kestiler, yok bana yakıştıramadılar, elimden ancak bu kadar geldi ne yapayım..?” gibisinden hoşnutsuzluğumuzu ve tepkilerimizi dile getiririz.

Hasbelkader yapacağımız işi, kör-topal, eksik-aksak sonuçlandırmaya çalışırken; belki acele yapmış olmaktan olsa gerek, sonuçlar ve beklentiler istediğimiz gibi olmuyor ve kendimize yakıştıramıyoruz.

Adına da “ bize göre değil, biz yapamıyoruz ya da bize yaptırmıyorlar, engelliyorlar!!” diyerek, çoğu kez başkalarını suçlama yoluna gidiyoruz.

***

Herkes yaptığı/yapmaya çalıştığı bir çok iş için, ama’ların, keşke'lerin arkasına sığınmakla, kendini soyutlamaya ve aklamaya çalışır.

Sığındıkları ama'ların ve keşke'lerin arkasında boş olan nokta nokta yerlere, kendince bir şeyler doldurmaya çalışır.

Tamam da nereye kadar?

***

Delilerle veliler yan yana gelir.

Deli konuşur, Veli dinler.

Veli konuşur, Deli dinler.

Deli ve Veli olmayan da konuşur da konuşur.

Şimdi, kim Deli, kim Veli?..

***

Geçen günlerde, moda denilerek, orası-burası yırtık-pırtık kot giyenlere biraz sitem etmiştim.

Oysa şimdi görüyorum ki, o yırtık kotlar, 2000-3000 Tl’ye satılıyormuş.

Hatta eskiden büyüklerimizin köylerde ahıra-nahıra ve ahıla ya da bağa, bahçeye giderken 200 liraya alıp giydiği o sarı çizmelerin bilmen kaç bin liraya satıldığına şahit olunca, hayret etmemek mümkün değil.

Şimdi, siz bunlara ne dersiniz?

Modaymış, moda!!

Ya paraları çok ya da ne bileyim!..

***

Dünya keşmekeşi ve yaşam hengâmesi içerisinde sürüp giden bir fanilikte; insanın yaşantısını etkileyen sayısız kriterler vardır.

Bu kriterler içerisinde, kimi zaman boğulan, kimi zaman sıyrılan özellikleriyle, değerliyim, değersizim ikilemi içerisinde, kaybolup gitmektedir.

Düşünce zemininde ve ortamında aklı başına geldiği zaman; hemen kendine şu soruyu sormasında fayda vardır.

Değersiz misiniz, yoksa değer siz misiniz?

Düşünmeye değmez mi?

Hangisi?

Kerim BAYDAK

[email protected]