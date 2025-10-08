Para var mı, yok mu?

Zengin miyiz, fakir miyiz?

Para yok deniliyor; millet son model lüks arabalara biniyor. Yakıtı, masrafı, falanı, filanı…

Para yok deniliyor; millet en lüks evlerde ikamet ediyor. Elektriği, suyu, doğalgazı, falan filan masraflar…

Para yok deniliyor; milletin elinde son model lüks cep telefonlarıyla arz-ı endam ediyor. Faturalı, faturasız, internet, sosyal medya, falan filan…

Para yok deniliyor; hiç olmadığı kadar yiyecek, içecek ve giyecek israfı yapılıyor. Herkesin onlarca elbisesi, ona uygun ayakkabısı, bilmem hangi kafelerde ismi duyulmadık içecekler, memleket harici ilginç yiyecekler, falan filan…

Para yok deniliyor; vur patlasın, çal oynasın misali hep eğlence yerlerinde görüntüler. Su misali içki içip kendinden geçmeler, bedava değil sanırım. Bilet, yiyecek, içecek parası, falan filan…

Para yok deniliyor; herkesin yastık altında altınlar, alışverişlerinde Dolar, Eurolar, hayali baş belası Bitcoin-Kripto para saplantıları, falan filan…

Tüm bunlar için para var mı, yok mu?

Sanırım bütün bunlar parasız, yani bedava olmaz/olmuyor!

Peki, şimdi biz fakir mi, yoksa zengin mi oluyoruz?

Elbette fakir/fakirlik var tabi, ancak zenginlik ve zenginler hep ön plana çıkıyor.

Zenginler zenginliğine, paralarına para katarken, kim takar fakiri/fakirliği.

Altta kalanın canı çıksın mı?

Acaba...