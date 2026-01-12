Adıyaman'ın Besni ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı ile yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok sürücü yolda zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı, bazı sürücüler ise araçlarının kontrolünü sağlamakta güçlük çekti.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, kırsal bölgelerde ise kar kalınlığının 15 ila 20 santimetre arasında değiştiği bildirildi. Kar yağışı ve sisin etkisini sürdürdüğü bölgelerde, Besni Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kalan bazı sürücüler, güvenlik amacıyla araçlarını sokak aralarına park etmek zorunda kaldı.

Yetkililer, kar yağışının devam ettiği bölgede vatandaşları ve sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : PERRE