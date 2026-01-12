Arabesk müziğin önemli sanatçılarından Cansever, geçtiğimiz aylarda kendisine konulan lösemi teşhisinin ardından başladığı tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuştu. Sanatçı, mutlu haberi resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Zorlu bir tedavi süreci geçiren Cansever, paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, bu süreçte yanında olan ailesine, doktorlarına ve kendisine destek veren tüm hayranlarına teşekkür etti. Sanatçının paylaşımında, tedavi sürecinin zorluklarına rağmen moralini yüksek tuttuğu ve müziğe olan bağlılığından taviz vermediği vurgulandı.

Cansever'in sağlığına kavuşması, hem müzik dünyasında hem de hayranları arasında büyük sevinçle karşılandı. Arabesk müziğin usta isimlerinden biri olarak yıllardır sahnelerde yer alan Cansever, bu süreçten güçlenerek çıktığını ve önümüzdeki dönemde projelerine kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE