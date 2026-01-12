Usta sanatçı Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. Tedavisi devam eden Dormen, 5 Ocak'ta yoğun bakıma alınmıştı. 97 yaşındaki usta sanatçının entübe edildiği açıklandı. Açıklamayı oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin'

Kaynak : PERRE