Mali Müşavir Mehmet Küçük, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciliğin işlevine dair değerlendirmelerde bulundu. Küçük, gazeteciliğin yalnızca haber aktarmakla sınırlı olmadığını, algı, güç ve hakikat ekseninde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Gazetecilik Devlet ve Toplum Arasında Stratejik Bir İşlev

Mehmet Küçük, 10 Ocak'ın bir tebrik günü değil, farkındalık günü olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Bu günün gazetecilerden çok gazetecilere ihtiyaç duyan toplum için anlam taşıdığını belirten Küçük, güç sahiplerinden ziyade geleceği düşünenlerin bu günü ciddiye aldığını söyledi. Stratejik açıdan hakikatle kavga edenlerin kısa vadede kazanıyor gibi görünse de uzun vadede oyunu bitiremeyeceğini dile getirdi.

Gazeteciyi Sadece Haber Veren Olarak Görmek Yanıltıcı

Gazetecinin yalnızca haber veren olarak tanımlanmasının büyük bir yanılgı olduğunu belirten Küçük, gazetecinin hangi bilginin dolaşıma gireceği ve hangisinin bastırılacağı mücadelesinin merkezinde yer aldığını kaydetti. Medya alanının ekonomik güçten, siyasi kararlardan ve güvenlik politikalarından bağımsız düşünülemeyeceğini ifade eden Küçük, ülkelerde rejimlerin sertliği veya yumuşaklığının basına tanınan alanla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. 'Gazetecinin nefes alabildiği yerde sistem rahatlar; susturulduğu yerde çürüme başlar' değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız Gazeteci En Öngörülemez Aktördür

Küçük, algı yönetiminin önemine dikkat çekerek, algıyı kontrol edenin sahayı da kontrol ettiğini vurguladı. Gazetecilerin ya doğrudan hedef alındığını ya da dönüştürülmek istendiğini ifade eden Küçük, açık baskının yeterli olmadığı durumlarda ekonomik kuşatma yöntemlerinin devreye sokulduğunu söyledi. İlanların kesilmesi, dava dosyalarının çoğalması ve itibarın aşındırılmasının tesadüf olmadığını dile getiren Küçük, bunun bilinçli ve planlı süreçler olduğunu belirtti. Küçük'e göre, bağımsız gazeteci sistem açısından en öngörülemez aktör konumunda bulunuyor.

10 Ocak, Özgür Basının Neden İstenmediğini Anlamak İçin Önemli

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün anlamına da değinen Küçük, bu günün 'özgür basın var' demek için değil, özgür basının neden istenmediğini anlamak açısından önemli olduğunu kaydetti. Gazetecinin, iktidarın hoşuna giden değil, yarın hesap sorulacak cümleyi kuran kişi olduğunu vurgulayan Küçük, gazeteciliğin kayıt tutma, iz bırakma ve unutulmasına izin vermeme işlevine dikkat çekti. Gazetecinin stratejik hafızayı diri tuttuğunu belirten Küçük, bu yönüyle gazeteciliğin kamusal bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

Gazetecilik Yüksek Riskli Bir Kamu Görevidir

Küçük, gazeteciliğin günümüzde romantik bir meslek olmaktan çıktığını, yüksek riskli bir kamu görevi haline geldiğini söyledi. Kalemle yürütülen mücadelenin bedelinin çoğu zaman yalnızlık olduğunu ifade eden Küçük, tarafsızlığın gazeteciler için sıkça yalnızlıkla eş anlamlı hale geldiğini kaydetti. Susturulan her gazetecinin kısa vadede iktidarı rahatlattığını, ancak uzun vadede devleti zayıflattığını belirten Küçük, hakikatin bastırılmasıyla krizlerin ortadan kalkmadığını, yalnızca ertelendiğini ve büyüdüğünü vurguladı.

Kaynak : PERRE