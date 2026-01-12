Günde yüzlerce aracın ve çok sayıda vatandaşın kullandığı yolun ortasında bulunan rögarın kırık ve derin olması, ayrıca çukur içinde paslı inşaat demirlerinin bulunması nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Bölgeden geçen araç sürücüleri ile vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde tehlikenin arttığını dile getirdi.

'Aylardır yapılmıyor, ölümcül risk taşıyor'

Konuyla ilgili açıklama yapan mahalle muhtarı Mustafa İlik, rögarın aylardır yapılmadığını belirterek, yetkili mercilere defalarca ilettiklerini söyledi. İlik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Logarın aylardır yapılmadığını, buranın onarılması için defalarca yetkili mercilere ilettik. Bu yol en işlek yollardan biri. Yanı başında sağlık ocağı var; minibüs yolu, okul servis araçları buradan geçiyor. Logarın içinde inşaat demirleri bulunuyor ve yolun tam ortasında kocaman bir çukur var. Resmen tehlike saçıyor. Yetkililer hiç mi bu yolu kullanmıyor, hiç mi tanıdıkları buradan geçmiyor, hiç mi kontrol etmiyorlar?'

Çöken rögar kapağına geçici tedbir olarak yalnızca bir duba konulduğunu belirten İlik, aylardır bu şekilde bekleyen çukurun özellikle çocuklar için ölümcül risk taşıdığını vurguladı. Araçlar açısından da ciddi tehlike oluşturduğunu ifade eden İlik, 'Bu nasıl bir çalışma anlayışı? Yetkililerden acil önlem bekliyoruz' dedi.

Mahalle sakinleri de rögar çukurunun bir an önce onarılmasını ve kalıcı bir çözüm üretilmesini isteyerek, olası kazaların önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE