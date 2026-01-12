Tarımsal kredilerle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, 2025 yılında üreticilerin birçok afete maruz kaldığını belirterek, 'Kısacası 2025 yılı felaket yılı oldu. Çiftçilerimiz başta zirai don, kuraklık ve ekonomik şartlar nedeniyle büyük sıkıntılarla karşılaştı. Çiftçilerimiz üretimlerini sürdürebilmek için acilen krediye ihtiyaç duymaktadır. Ancak yapılan başvurularda SGK ve Maliyeden borcu yok belgesi talep edilmektedir. Bu yerlere borcu olan binlerce çiftçimiz kredi alamamaktadır' ifadelerini kullandı.

'Üreticiler Borç Sebebiyle Kredi Alamıyor'

Üretim konusunda zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Başkan Özkan, 'Üreticimizin büyük çoğunluğu hem para kazanamadı, bununla birlikte primlerin yüksek olması nedeniyle SGK'ya olan borçlarını ödeyememektedir. Aynı sebeple vergi borcunu ödeyemeyen üreticilerimizde bulunmaktadır. Zor günler geçiren üreticilerimizin önünden bu engeller acilen kaldırılmalıdır' ifadelerini kullandı.

'Zirai Don Sonrası Destekler'

Başkan Özkan, geçen yıl yaşanan zirai donların ardından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla sigortası olmasa da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin maliyetleri, hasar alanları ve oranları nispetinde karşılandığını hatırlattı. Ancak sehven yapılan yanlış yönlendirmeler ve bilgi eksikliği sebebiyle bazı çiftçilerimizin bu desteklerden faydalanamadığını belirten Özkan, 'Türkiye Ziraat Odaları Birliğimiz hak ettiği desteklerden faydalanamayan çiftçilerimiz için yapmış oldukları çalışmalar sonucunda bu mağduriyet giderildi' dedi.

'Kredi Engelleri Üretimi Baltalıyor'

Tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin kredi taleplerinin önündeki engellerin acilen kaldırılmasının gerektiğini vurgulayan Başkan Özkan, 'Bu tür engeller üretimi baltalamanın ötesine geçmeyecekti' ifadelerine yer verdi.

