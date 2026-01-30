Adıyaman Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Çınarlara Vefa ve ODES (Okul Destek Projesi) projeleri kapsamında düzenlenen 'Kuşakların Kültür Buluşması' programına katıldı. Program kapsamında, Dayanıklı Şehirler ve Güçlü Toplumlar Projesi'nin finansörü Fransa Belediyeler Birliği Başkanı ve Nancy Belediye Başkan Yardımcısı Antoine Le Solleuz ile Cuf Savunuculuk Delegesi Simone Giovetti, proje ortağı Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle birlikte Besni'de çeşitli temaslarda bulundu.

Heyette, Besni Belediyesi TBB Proje ve Finansman Müdürü Fikret Gültekin ile TBB uzmanları Ayşe Şule Aktaş ve Nilüfer Sivrikaya da yer aldı. Heyet, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan'ı ziyaret ederek proje kapsamında ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde, projelerin yerel düzeyde sosyal dayanışmayı güçlendirmeye, kuşaklar arası etkileşimi artırmaya ve eğitim destek faaliyetlerini yaygınlaştırmaya yönelik katkıları değerlendirildi.

