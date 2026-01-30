Ocak ayını kar yağışları ve soğuk havalarla geçiren Adıyaman'da Ocak ayının sonuna gelinmesiyle havalar bir kısım ısınsa da bugün ve hafta sonu kent genelinde sağanak yağış beklendiği yağışların yer yer kuvvetli olacağı açıklandı. Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'ın Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Sincik ve Tut ilçelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Bugün ve yarın şiddetli yağışın etkili olmasının beklendiği Adıyaman genelinde hava sıcaklıkları şu şekilde;

30 Ocak Cuma Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 5/ 6

Besni: 2/ 3 Derece

Çelikhan: -1/ 2

Gerger: 2/ 4 Derece

-Gölbaşı: 1/ 3 Derece

Kahta: 4 / 5 Derece

Samsat: 4/ 6 Derece

Sincik: 0 / 2 Derece

Tut: 2 / 4 Derece

31 Ocak Cumartesi Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 5/ 8

Besni: 2/ 4 Derece

Çelikhan: -1/ 3

Gerger: 2/ 5 Derece

-Gölbaşı: 1/ 4 Derece

Kahta: 4 / 6 Derece

Samsat: 4/ 6 Derece

Sincik: 0 / 3 Derece

Tut: 2 / 5 Derece

Kaynak : PERRE