Ocak ayını kar yağışları ve soğuk havalarla geçiren Adıyaman'da Ocak ayının sonuna gelinmesiyle havalar bir kısım ısınsa da bugün ve hafta sonu kent genelinde sağanak yağış beklendiği yağışların yer yer kuvvetli olacağı açıklandı. Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'ın Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Sincik ve Tut ilçelerinde ise kar yağışı bekleniyor.
Bugün ve yarın şiddetli yağışın etkili olmasının beklendiği Adıyaman genelinde hava sıcaklıkları şu şekilde;
30 Ocak Cuma Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 5/ 6
Besni: 2/ 3 Derece
Çelikhan: -1/ 2
Gerger: 2/ 4 Derece
-Gölbaşı: 1/ 3 Derece
Kahta: 4 / 5 Derece
Samsat: 4/ 6 Derece
Sincik: 0 / 2 Derece
Tut: 2 / 4 Derece
31 Ocak Cumartesi Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 5/ 8
Besni: 2/ 4 Derece
Çelikhan: -1/ 3
Gerger: 2/ 5 Derece
-Gölbaşı: 1/ 4 Derece
Kahta: 4 / 6 Derece
Samsat: 4/ 6 Derece
Sincik: 0 / 3 Derece
Tut: 2 / 5 Derece
Kaynak : PERRE