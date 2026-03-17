Adıyaman Belediyesi, kentin içme suyu sorununu kökten çözecek altyapı projesinde sona yaklaştı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Şehrin tüm damarlarını yeniliyoruz' diyerek gelinen kritik noktayı paylaştı. Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, depremde büyük hasar gören eski şebeke hattının yerine 555 kilometrelik yeni içme suyu hattı modern ve dayanıklı malzemelerle yenilendi.

'Şehrin Tüm Damarları Yenilendi'

Atatürk Bulvarı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tutdere, 'Adıyaman'ımızın içme suyu hattının inşasında artık son aşamaya geldik. Şehir genelinde 555 kilometrelik hattı tamamen yeniledik. Ana şebekemizi, yani şehrimizin tüm damarlarını sil baştan değiştirdik' dedi.

'Hedef Mayıs Ayı'

Evsel bağlantılarda da önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirten Tutdere, 'Bugüne kadar yaklaşık 12 bin 500 abonemizin evsel bağlantılarını gerçekleştirdik. Mayıs ayına kadar hem evsel bağlantıları hem de kalan şebeke çalışmalarını tamamlayacağız' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin En Modern Su Yönetim Sistemi Kuruluyor'

Yeni altyapının teknolojik donanımıyla dikkat çekeceğini vurgulayan Tutdere, 'Yeni hatlarımız, modern vana odalarımız ve skada sistemimizle Adıyaman'ımız Türkiye'nin en modern su yönetim altyapılarından birine kavuşacak. Bu sadece bir yenileme değil; aynı zamanda geleceğe yapılan güçlü bir yatırımdır' dedi.

'Adıyaman Daha Güçlü ve Dayanıklı Bir Kent Oluyor'

Deprem sonrası yürütülen çalışmaların altyapıyla sınırlı olmadığını ifade eden Tutdere, kentin bütüncül bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti: 'Adıyaman'ımız alt ve üst yapısıyla yeniden ayağa kalkıyor. Daha dirençli, daha güvenli ve daha güçlü bir şehir inşa ediyoruz. Yollarımızdan altyapımıza kadar her alanda çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Bayram sonrasında da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Adıyaman'a hizmet etmek bizim için büyük bir gurur. Kentimizi, insanlarımızı seviyoruz. Hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK