Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Gölbaşı ilçesini ziyaret etti. Vali Varol, İlçe Kaymakamı Kadir Algın'dan vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutları ve rezerv alanlardaki çalışmalar başta olmak üzere ilçede yürütülen kamu yatırımları, devam eden hizmetler ve planlanan projelere ilişkin bilgi aldı.

Vali Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ve İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ile birlikte Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran'ı ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında Vali Varol, akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Gölbaşı Gazi İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nihat Safözü'nün taziyesine katıldı. Vali Varol, merhumun ailesine başsağlığı dileklerini iileterek, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

Vali Varol, Gölbaşı Gençlik Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezde yürütülen eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, gençler ve çocuklarla bir araya geldi.

Kaynak : PERRE