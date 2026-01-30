İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 23 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, son iki haftadır devam eden çalışmalarda 6 milyon adet uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 521 şüphelinin yakalandığını, bu kişilerden 177'sinin tutuklandığını, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü açıkladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'23 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 6 milyon adet uyuşturucu hap ile 270 kg uyuşturucu madde ele geçirdik. 521 şüpheliyi yakaladık. 177'si tutuklandı. 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca; 46 narkotik ve asayiş ekibi, 414 personelin katılımıyla; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucuyla savaşımız; çok katmanlı, çok boyutlu ve kararlı bir seferberliktir.

Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz!'

Kaynak : PERRE