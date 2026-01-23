Bunlar da ilginizi çekebilir

Besni Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ve toplumsal farkındalık oluşturan kampanyalara destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Minik İkranur'un umut yolculuğuna katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden yetkililer, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların sosyal medya üzerinden @sma.ikranuranefesol1 hesabı aracılığıyla canlı yayınlara katılarak ve bağış yaparak destek sağlayabileceklerini bildirdi.

Kampanya çerçevesinde Belediye Başkanı Reşit Alkan, Instagram üzerinden ortak canlı yayına katılarak İkranur'un tedavi süreci için destek topladı. Canlı yayında, vatandaşlar bağış yapmaya davet edilirken, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Besni Belediyesi, SMA Tip 1 hastası minik İkranur Alsat'ın tedavisine destek olmak amacıyla başlatılan 'İkranur İçin Umut Olalım' yardım kampanyasına destek verdi. Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında vatandaşlara dayanışma çağrısında bulunuldu.

