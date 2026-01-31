Adıyaman'ın Besni ileçesinde Çakırhöyük Kasabası'nda bulunan ve uzun yıllardır kuraklık nedeniyle yaz ve kış aylarında suyu kesilen Keysun Çayı, bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte yeniden akmaya başladı. Kurak geçen yıllarda tamamen kuruyan çayda, son yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesi dikkat çekti.

Bölge sakinleri ve çiftçiler, Keysun Çayı'nın yeniden canlanmasının tarımsal üretim açısından umut verici olduğunu belirterek gelişmeden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yıllardır suyun akmadığı dönemlerde büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, çayın eski görünümüne kavuşmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Keysun Çayı'nın, Fırat Nehri'ne kadar uzanan ve Fırat'a karışan önemli bir su hattı üzerinde yer aldığı belirtildi. Uzmanlar, yağışların bu şekilde devam etmesi halinde bölgedeki su kaynaklarının ve tarım alanlarının olumlu yönde etkilenebileceğini kaydetti.

Kaynak : PERRE