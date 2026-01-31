DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'de Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Suriye'de Şam Yönetimi ve SDG arasında bir anlaşma sağlanmasını memnuniyet verici bulduğumuzu özellikle belirtiyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Hatimoğulları ve Bakırhan, anlaşmanın sağlanması için çaba gösteren ülkelere, kurumlara, şahsiyetlere ve halklara teşekkür ederek, Anlaşmanın sağlanması için çaba gösteren ülkelere, kurumlara, şahsiyetlere ve halklara teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren tüm dünyada duyarlılık gösteren, sokaklara çıkan insanların direnişini selamlıyoruz. Bu sürecin başarıya ulaşması için DEM Parti olarak kararlı dayanışmamızı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz' dedi.

Eş Genel Başkanlar, Rojava'nın iradesinin kendileri açısından esas olduğunu belirterek, 'Bize düşen, alınan kararları desteklemektir. SDG'nin müzakere eğilimini ve masadaki duruşunu kutluyoruz' ifadelerini kullandı.

Sorunların müzakere ve diyalog yoluyla çözülebileceğini her zaman savunduklarını ifade eden Hatimoğulları ve Bakırhan, bugün de aynı noktada durduklarını dile getirdi.

Kaynak : PERRE