Adıyaman'da Büro Memur-Sen Adıyaman Şubesi tarafından Ceylan Düğün Salonu'nda iftar programı gerçekleştirildi. Programa, Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Ergen, Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Resul Taşkın, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, Büro Memur-Sen Şanlıurfa Şube Başkanları, sendika üyeleri, aileleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Taşkın: 'Masa Başı Değil Saha Sendikacılığı Yapıyoruz'

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Resul Taşkın, açılış ve selamlama konuşmasında, üyelerle sürekli temas halinde olduklarını ve sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm üretmeye gayret ettiklerini ifade ederek, 'İl merkezimizde ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde üyelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Masa başında değil, sahada yapılan sendikacılıktır. Üyelerimizin bulunduğu her yerde olmak, sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek en temel sorumluluğumuzdur. Kurum ziyaretlerimiz, istişare toplantılarımız ve saha çalışmalarımızla teşkilatımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Ramazan ayı bizlere sabrı, paylaşmayı ve dayanışmayı öğretir. Bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerini gözetmek, komşularımızı unutmamak ve gönüllere dokunmak hepimizin sorumluluğudur. Bizler de sendika olarak üyelerimizin haklarını savunmakla kalmıyor, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeye gayret ediyoruz. Çünkü güçlü toplum, güçlü dayanışmayla mümkündür' dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Ergen'den Vizyon Mesajı

Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Ergen, sendikal vizyon ve destek konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Ergen, Ramazan ayının paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olduğunu belirterek, aynı sofrada buluşmanın ve dualarda birlikte olmanın aralarındaki birlik ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

'Adıyaman'ın Yakın Geçmişte Deprem Felaketiyle Büyük Bir İmtihan Yaşadı'

Ergen ayrıca, Adıyaman'ın yakın geçmişte deprem felaketiyle büyük bir imtihan yaşadığını hatırlatarak, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Ergen, 'Büro Memur-Sen olarak kamu görevlilerimizin haklarını korumak ve çalışma hayatlarını daha adil hale getirmek için özveriyle çalışıyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımlar, üyelerimizin desteği ve teşkilatımızın çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur' dedi.

Başkan Çadır'dan Birlik ve Dayanışma Mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, etkinlikte yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in Adıyaman'daki 12.500 üye ile ilin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak,

Çadır, ülkemizin çevresindeki ateş çemberine değinerek, 'Türkiye olarak birlik ve beraberliğimizle bu süreci zarar görmeden atlatacağız. Katil İsrail ve işbirlikçisi ABD'nin zulmünün bu Ramazan ayında son bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İslam ülkelerinin bu konuda duyarlı davranmasını ve sürekli dirayetli olmasını diliyorum' dedi.

Başkan Demir: '12 Bin 500 Üyeyle Yetkili Konfederasyon Olmanın Haklı Gururunu Yaşıyoruz'

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir ise, etkinliği düzenleyen Büro Memur-Sen Şube Başkanı Resul Taşkın ve yönetimine teşekkür ederek, üyelerle bir arada olmanın önemine dikkat çekerek, 'Adıyaman'da Memur-Sen olarak 12 bin 500 üye ile ilimizin en büyük sivil toplum kuruluşu olmanın ve yetkili konfederasyon olmanın haklı gururunu sizlerin desteğiyle yaşıyoruz. Sizleri tanıştıran, sizlerle buluşturan, bizleri birbirimizle kaynaştıran, sağlıklı bir araya getiren Rabbe hamdolsun. Bu anlamlı ve güzel etkinliği düzenleyen Büro Memur-Sen Şube Başkanımız Resul Taşkın ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ramazan ayının son 3 gününe geldik, dün Kadir Gecesi'ni hep birlikte idrak ettik. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin inşallah' dedi.

'Rabbim, Ateş Çemberi İçerisinde Bulunan Ülkemizi Muhafaza Etsin.'

Demir, Orta Doğu'daki savaş ve çatışmalar nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinerek, ' Rabbim ateş çemberi içerisinde bulunan ülkemizi muhafaza etsin. Çevremizdeki birçok ülke içerisinde maalesef ateş çemberi bulunuyor. Türkiye olarak birlik ve beraberliğimizle hiçbir zarar görmeden bu süreci de atlatırız. Katil İsrail ve işbirlikçisi ABD'nin bu zulmünün bu mübarek ayda son bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İslam ülkelerinin bu anlamda duyarlı davranışlarının artmasını ve bu zulmü sonlandıracak, güçlü ve dirayetli olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Çadır: 'Büro Memur-Sen'i Geniş Bir Tabana Oturan Bir Sendika Olarak Görüyoruz'

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ise konuşmasında, 'Büro Memur-Sen deyince Adıyaman'ın ve Türkiye'nin kendi alanında hizmet gören, sendikal faaliyet yürüten, geniş bir tabana oturan bir sendika olarak görüyoruz. Aynı zamanda sadece çalışanlarına ve mensuplarına sendikal faaliyetler yürütmekle kalmıyor; bu toplumun değerlerine, insanların inançlarına sahip çıkan, toplumun kaynaşmasına ve ileriye doğru adımlarla yürümesine sebebiyet veren bir sivil toplum örgütüdür' dedi.

Çadır, konuşmasını, 'Dolayısıyla biz AK Parti ailesi olarak bu toplumda siz değerli arkadaşlarımızla bir arada bulunmaktan dolayı kıvançlıyız ve gururluyuz' sözleriyle tamamladı.

