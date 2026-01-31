İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan A.B.K. organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Macaristan makamlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan'da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'de.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan'dan ülkemize getirildi.

'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme' suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25.05.2024 tarihinde Macaristan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı.'

