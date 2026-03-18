Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Fetö/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş'nin yakalanması yönelik çalışma başlattı.
Polis ekipleri tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş., düzenlenen operasyonla saklandığı adreste gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından U.Ş., cezaevine gönderildi.
