Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Fetö/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş'nin yakalanması yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş., düzenlenen operasyonla saklandığı adreste gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından U.Ş., cezaevine gönderildi.

