Yangın, öğle saatlerinde Besni'ye bağlı Akpınar köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı evde ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle evde mahsur kalan Dursun ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ağır yaralanan Feyzullah Dursun, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE