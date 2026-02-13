Program kapsamında ilk olarak şehitlikleri ziyaret eden MHP'liler, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlar ile görevleri başında şehit düşen asker ve polisler için dua etti. Ardından mezarlık camisinde Cuma namazı kılındı. Daha sonra parti binasına geçen MHP teşkilatı, burada kurban kesilmesinin ardından ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

'Adıyaman'ın tüm sorunlarına vakıfız'

PERRE Haber Ajansı mikrofonuna açıklamalarda bulunan İl Başkanı İsmail Gümüş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdirleri ve Teşkilat İşleri Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın tensipleriyle göreve atandığını belirtti.

Gümüş, Adıyaman'a geliş sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Kıymetli Adıyamanlı hemşerilerim; Sayın Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle ve Teşkilat İşleri Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Edip Semih Yalçın Beyefendi'nin tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Bugün Adıyaman'a geldik. Kalabalık ama bir o kadar da mütevazı bir karşılamayla önce şehitliğimizi, deprem şehitliğimizi ve vatan uğruna canlarını feda eden polis ve askerlerimizin kabirlerini ziyaret ettik.'

Gümüş, ardından Cuma namazının eda edildiğini ve parti binasında Adıyaman'ın sorunlarına ilişkin istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

'Depremzedelerin yanındayız'

6 Şubat depremleri sonrası MHP'nin tutumuna da değinen Gümüş, 'Milliyetçi Hareket Partisi olarak deprem bölgelerinde siyaset yapmıyoruz. Prefabriklerde ve konteynerlerde son depremzede kardeşimiz oradan çıkana kadar, Adıyamanlı hemşerilerimizin sorunlarına çare bulmak, dertlerine deva olmak için gayret göstereceğiz' dedi.

Adıyaman'ın sorunlarını yakından bildiklerini vurgulayan Gümüş, çözüm yollarının bir kısmının yerelde, bir kısmının ise genel merkez ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde takip edileceğini belirtti. Gümüş, 'Şundan emin olun: Milliyetçi Hareket Partisi Adıyamanlı'nın yanındadır. MHP mazlumun duasının yanındadır ve depremzede kardeşlerimizin sonuna kadar destekçisi olacağız' ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye hedefi'

Açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ortaya konulan 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna da değinen Gümüş, bu hedefin ülkenin geleceği açısından önemine dikkat çekti. Gümüş, 'Birinci ve en önemli önceliğimiz depremzede kardeşlerimizin sorunlarını çözmek, ikinci olarak ise onların yarınlarını ve çocuklarını refah içinde yetiştirebilecekleri bir gelecek oluşturmak için Terörsüz Türkiye hedefine ülkemizi ulaştırmaktır' dedi.

Program, partililerin karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

