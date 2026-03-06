Adıyaman'da sağlık alanındaki idari görev değişikliği kapsamında göreve başlayan yeni başhekime yönelik hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Mehmet Şirik'in eşlik ettiği Mustafa Alkayış ve Ekrem Çadır, başhekimlik görevine başlayan Mehmet Tepe'yi ziyaret etti.

Mustafa Alkayış, beraberinde Ekrem Çadır ile birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Mehmet Tepe'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Mehmet Şirik de eşlik etti.

Hastane başhekimlik makamında gerçekleşen ziyarette, kurumun mevcut çalışmaları ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette heyet, başhekimlik görevine yeni başlayan Mehmet Tepe'ye görevinde başarı temennisinde bulundu.

Ziyaret kapsamında hastanenin yürüttüğü sağlık hizmetleri, mevcut kapasitesi ve devam eden çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldığı öğrenildi. Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik konuların da ele alındığı ziyarette, kurum yöneticileri ile heyet arasında değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ