Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ulaşım Eylem Planı Çalıştayı'nın ardından kamuoyunda gündeme gelen Halk Ekmek fiyatlarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Tutdere, fiyat politikasının ekonomik koşullar doğrultusunda belirlendiğini söyleyerek, 'Halk ekmeğin hem fiyatı hem de yapılan iş üzerinden algı oluşturmaya çalışanlara tek bir söz söylüyorum: Halkın ekmeğinden elinizi çekin. Siz yapmadınız, yapanları da kıskanmayın' dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Halk Ekmek Projesi'nin hayata geçirildiğini belirterek üretim sürecinin başladığını açıkladı. Başkan Tutdere, 'Halk Ekmek'i hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje Adıyaman'da önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır' dedi.

Halk Ekmek Fabrikası'nın kalite, standart ve lezzet açısından bölgede adından söz ettireceğini ifade eden Tutdere, destek veren Adıyamanlılara teşekkür etti.

'Halkın Ekmeğinden Elinizi Çekin'

Kamuoyunda oluşan fiyat eleştirilerine de değinen Tutdere, 'Tabii yaptığımız her güzel işten sonra, kentin yaşamına ve halkına dokunan her projeyi hayata geçirdiğimizde, aynı noktadan hareketle yapılan işleri olumsuz anlamda bir algı operasyonuyla eleştiren odaklar var. Biz bu odakları iyi tanıyoruz. Yıllardır bu kenti yönettikleri halde bu önemli projeleri kazandıramayan, ancak yapanları da kıskanan bir anlayış söz konusu. Bizi kıskanmaya devam edecekler. Bu konuda, halk ekmeğin hem fiyatı hem de yapılan iş üzerinden algı oluşturmaya çalışanlara tek bir söz söylüyorum: Halkın ekmeğinden elinizi çekin. Siz yapmadınız, yapanları da kıskanmayın. Biz yapacağız ve vatandaşımız ne isterse o olacak. Vatandaş halk ekmeği istedi, biz de yaptık. İmkânı olmayan, ekmek alamayacak durumda olan vatandaşlarımızın ekmeği bizzat evlerine ücretsiz olarak teslim edilecektir. Hiç endişe etmesinler' dedi.

'Fiyat Politikası Ekonomik Koşullara Göre Belirlendi'

Fiyat düzenlemesinin Türkiye'nin mevcut ekonomik koşulları ve enflasyon ortamı dikkate alınarak meclis kararıyla belirlendiğini kaydeden Tutdere, Fiyat konusunda yapılan değerlendirmelerle ilgili olarak şunu belirtmek isterim: Meclisimizin aldığı karar, içinde bulunduğumuz Türkiye'nin ekonomik koşulları ve enflasyonist ortam dikkate alınarak hazırlanmış bir fiyat politikasıdır. Önümüzdeki süreçte, Türkiye'nin ekonomik koşullarına; un, buğday ve doğalgaz gibi maliyet kalemlerindeki değişimlere göre gerekli görülmesi halinde fiyatlar güncellenebilecektir. Şu anda yeni başladık. Bu yeni başlangıçla birlikte Halk Ekmek'in çok daha iyi bir aşamaya geleceğine inanıyoruz. Bu konudaki tartışmaların bir kısmının bilinçli ve maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Ancak halkımız her şeyin farkındadır ve bu tür algı operasyonlarına itibar etmeyecektir' ifadelerini kullandı.

'Halk Ekmek Parlayan Bir Tesis Olacak'

Halk Ekmek'in yalnızca üretim değil, aynı zamanda olası afet durumlarında kentin gıda güvenliğine katkı sunacak bir tesis olduğunu belirten Tutdere, 'Halk Ekmek, bölgede parlayan bir yıldız olacak ve Adıyaman halkının yanında yer alacaktır. Bu tesis, özellikle olası bir afet, deprem veya sel gibi durumlarda kentin çocuklarını ve vatandaşlarını mağdur etmeyecek bir yapıya sahiptir. Biz bu hizmetleri Adıyaman halkı ve çocukları faydalansın diye hayata geçirdik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK-Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE