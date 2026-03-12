Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar - Özel Gün Kartı ve Tişört Tasarımı Yarışması' kapsamında dereceye giren öğrenciler, İl Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başarılı öğrencilerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, gençlerin millî ve manevi değerleri sanatla buluşturan özgün tasarımlarından dolayı tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler şu şekilde;

Özel Gün Kartı Tasarımı

Mertcan Ağören - Savran Ortaokulu

Ahmet Kerem Can - Kahta Ebu Sadık İmam Hatip Ortaokulu

Zehra Aydın - Şehit Medet Mat Ortaokulu

Tişört Tasarımı

Sevda Habeş - Borsa İstanbul Anadolu Lisesi

Ayşe Zeynep Çiftçi - Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi

Safiye Elif Başaranoğlu - Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

'Başta dereceye giren öğrenciler olmak üzere yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. ' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PERRE