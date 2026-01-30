Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Dün itibariyle tarihi zirvesine ulaşan altında sert düşüş meydana geldi Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 5,153 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %-4.14. 30 Ocak 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde -4.18 düşüş gösterdi.
Güne düşüşle başlayan altında güncel fiyatlar çeyrek fiyatı yarım altın fiyatı da merak edilmete başlandı.
İşte 30 Ocak 2026 Cuma güncel altın fiyatları...
Altın (TL/Gr)
7.195,64
22 Ayar Bilezik
6.807,44
Altın (ONS)
5.159,61
Cumhuriyet Altını
48.507,00
Yarım Altın
24.341,00
Çeyrek Altın
12.170,00
Gremse Altın
128.478,98
Ata Altın
52.997,58
Tam Altın
51.391,59
Kaynak : PERRE