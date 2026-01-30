Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Dün itibariyle tarihi zirvesine ulaşan altında sert düşüş meydana geldi Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 5,153 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %-4.14. 30 Ocak 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde -4.18 düşüş gösterdi.

Güne düşüşle başlayan altında güncel fiyatlar çeyrek fiyatı yarım altın fiyatı da merak edilmete başlandı.

İşte 30 Ocak 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Altın (TL/Gr)

7.195,64

22 Ayar Bilezik

6.807,44

Altın (ONS)

5.159,61

Cumhuriyet Altını

48.507,00

Yarım Altın

24.341,00

Çeyrek Altın

12.170,00

Gremse Altın

128.478,98

Ata Altın

52.997,58

Tam Altın

51.391,59

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS