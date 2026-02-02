Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent merkezinde son günlerde bazı yollarda meydana gelen çökmeler ve bozulmalarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman genelinde yürütülen yeniden inşa süreci, enkaz kaldırma faaliyetleri ve kapsamlı altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ağır tonajlı araçların kent içi yolları yoğun şekilde kullandığını belirtti. Bu durumun yol yüzeylerinde tahribata yol açtığını ifade eden Başkan Tutdere, altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kazıların ardından son dönemde etkili olan sağanak yağışların da bozulmaları artırdığına dikkat çekti.

Başkan Tutdere, belediye olarak gerekli tedbirlerin alındığını ve hava koşullarının düzelmeye başlamasıyla sorunların ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Tutdere, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu durumun farkında olduklarını vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu durumun farkındayız. Ancak bilinmelidir ki bu tablo tamamen geçicidir. Belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Hava koşulları elverişli hale gelir gelmez, yollarımızı hem sürücülerimiz hem de yayalarımız için çok daha güvenli ve konforlu bir hale getireceğiz. Bu zorlu geçiş sürecinde gösterdikleri sabır, anlayış ve dayanışma için her bir hemşehrime gönülden teşekkür ediyorum. Adıyaman'ı her yönüyle daha dirençli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz emek veren tüm mesai arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. El birliğiyle şehrimizi ayağa kaldıracağız' ifadelerine yer verdi.

