Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaklaşan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla belediye olarak yürütülen hazırlıklar ve anma programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Tutdere, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya geldiklerini belirterek, anma programları kapsamında yapılacak çalışmaların ele alındığını ifade etti. Tutdere, ayrıca Genel Başkanın Adıyaman ziyareti çerçevesinde planlanan programların da toplantının gündeminde yer aldığını kaydetti.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Tutdere, 'Belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek; yaklaşan #6Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla yapılacak anma programları ve hazırlıklar kapsamında; Genel Başkanımızın Adıyaman ziyareti çerçevesinde planlanan programları ele aldık' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE