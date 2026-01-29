Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 5,558 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı yüzde 2.60. 29 Ocak 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 3.87 artış gösterdi.
İşte 29 Ocak 2026 Perşembe güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...
Altın (TL/GR)
7.746,40
22 Ayar Bilezik
7.281,79
Altın (ONS)
5.536,54
Cumhuriyet Altını
51.797,00
Yarım Altın
25.978,00
Çeyrek Altın
12.989,00
Tam Altın
48.600,92
Has Altın
7.707,67
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS