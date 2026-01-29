Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İl Başkanı Engin Doğan ile bir araya gelen, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, deprem sonrası yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Torun, 'Belediyelerimizin imkânlarını bölgeye taşımaya ve yaraları sarmaya çalıştık. İktidar da belli ölçüde üzerine düşeni yaptı, ancak çalışmalar hâlâ devam ediyor. Bugüne kadar neler yapıldı, eksikler neler, bunları yerinde arkadaşlarımızla inceleyeceğiz' dedi.

'Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz'

Depremin yıl dönümünün yaaklaşması vesilesiyle de hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha rahmet ailelerine sabır dileyen Torun, 'Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın büyük bir kısmı iyileşti; depremden dolayı engelli kalan vatandaşlarımız var, hepsine acil şifalar diliyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Torun, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin çalışmalarına da değinerek, 'Depremin ardından kente ilk geldiğimde yaşanan yıkım gözümün önüne geldi. Başkanımız, büyük emek ve özveriyle kentin çehresini değiştirdi. İnancımız tam; kendisi ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte Adıyaman'ı ayağa kaldıracak ve eksikleri giderecek. Biz de her zaman yanında olacağız' dedi.

Torun, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem haftası boyunca bölgede olacağını ve 5 Şubat'ta Adıyaman'da olacağını da hatırlattı.

Kaynak : PERRE