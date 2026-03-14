Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, son dönemde Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, Ortadoğu'nun tarih boyunca küresel güçlerin hesaplarına sahne olduğunu belirterek, özellikle İran, İsrail ve ABD ekseninde konuşulan askeri gerilimlerin bölgedeki halkları birbirine karşı kışkırtabilecek tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

'Bölgedeki Halkları Kışkırtmaya Çalışan Çevrelere Karşı Uyanık Olmalıyız'

Genel Başkan Nihat Çelik, 'Ortadoğu'da yaşanan her kriz döneminde olduğu gibi bugün de bazı çevrelerin bölgedeki halkları birbirine karşı kışkırtmaya çalıştığını üzülerek görüyoruz. Özellikle Kürt kardeşlerimizin farklı hesapların parçası haline getirilmek istenmesi son derece tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu coğrafyada yaşayan Türk'üyle Kürt'üyle tüm halklar yüzyıllardır aynı kaderi paylaşmış, aynı toprakların evladı olmuştur.'

Van doğumlu olduğunu ve bölgenin sosyolojik yapısını yakından bildiğini belirten Çelik, Türk ile Kürt arasına ayrılık sokmaya çalışan anlayışların bölgeyi zayıflatmaya yönelik dış kaynaklı planların bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Çelik, 'Türk ne düşünüyorsa Kürt de aynı kaygıları taşır. Kürt'ün huzuru Türk'ün huzurudur. Bu nedenle iki halkın arasına fitne sokmaya çalışan her girişim, aslında bölgemizin birlik ve istikrarına yönelik bir tehdittir. Dış güçlerin etkisiyle hareket eden bazı yapıların ne Kürt halkını ne de bölgedeki diğer toplulukları temsil etmediği açıktır' ifadelerini kullandı.

'Ortadoğu Akıl, Diyalog ve Sağduyu ile Huzura Kavuşabilir'

Çelik, Ortadoğu'nun daha fazla çatışma ve kan ile değil; akıl, diyalog ve sağduyu ile huzura kavuşabileceğini belirterek bölge ülkeleri arasında dayanışmanın önemine dikkat çekti. Çelik, 'Bölgemizde yaşayan tüm halklar ortak bir medeniyetin ve ortak bir tarihin parçasıdır. Bu nedenle ayrışmayı körükleyen senaryolar yerine barışı ve kardeşliği güçlendiren bir yaklaşım benimsenmelidir. Türkiye her zaman bölgesel barışın ve istikrarın yanında olmuş büyük bir devlettir' ifadelerine yer verdi.

TÜRKYED'den Toplumsal Birlik ve Sağduyu Çağrısı

TÜRKYED olarak toplumsal birlik ve sağduyunun korunmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Çelik, tüm kesimleri provokasyonlara karşı dikkatli olmaya davet etti. Çelik, açıklamasını şöyle tamamladı:

'Millet olarak birlik içinde hareket etmeli, dışarıdan dayatılan senaryolara karşı uyanık olmalıyız. Halklarımızın kardeşliği, bölgemizin huzuru ve ülkemizin istikrarı her şeyin üzerindedir.'

