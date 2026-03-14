Adıyaman'da İndere Yaşam Alanı kapsamında yapımı planlanan İndere Sosyal Tesisleri için çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Emlak Konut tarafından temel kazı çalışmaları sürdürülen sosyal tesis alanında incelemelerde bulundu. Vali Varol, sahada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Modern mimari anlayışıyla inşa edilmesi planlanan sosyal tesis içerisinde kafeteryalar, spor sahaları ve çeşitli sosyal yaşam alanlarının yer alacağı belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İndere'de sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği yeni bir merkez oluşturulması hedefleniyor.

Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ