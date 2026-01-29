Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da bugün de dahil olmak üzere tüm hafta boyunca hafta sonun da dahil olmak üzere şiddetli sağanak yağış beklendiği açıklandı.
Bugün ve yarın yağışlı bir havanın etkili olmasının beklendiği Adıyaman genelinde hava sıcaklıkları şu şekilde;
29 Ocak Perşembe Adıyaman Hava Durumu
Bugün için tüm kent genelinde yağışlı bir havanın hakim olmasının beklendiği açıklanırken sıcaklık değerleri ise şu şekilde açıklandı;
Adıyaman Merkez: 0/ 10
Besni: -1/ 6 Derece
Çelikhan: 4-/ 4
Gerger: 1/ 5 Derece
Gölbaşı: -1/ 5 Derece
Kahta: 1 / 9Derece
Samsat: 2/ 9Derece
Sincik: -1 / 4 Derece
Tut: 0 / 6 Derece
30 Ocak cuma Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 5/ 6
Besni: 2/ 3 Derece
Çelikhan: 0 / 3
Gerger: 4/ 5 Derece
Gölbaşı: 4/ 5 Derece
Kahta : 5 / 6 Derece
Samsat: 2/ 3 Derece
Sincik: 4/ 5 Derece
Tut: -1 / 7 Derece
