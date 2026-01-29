Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da bugün de dahil olmak üzere tüm hafta boyunca hafta sonun da dahil olmak üzere şiddetli sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Bugün ve yarın yağışlı bir havanın etkili olmasının beklendiği Adıyaman genelinde hava sıcaklıkları şu şekilde;

29 Ocak Perşembe Adıyaman Hava Durumu

Bugün için tüm kent genelinde yağışlı bir havanın hakim olmasının beklendiği açıklanırken sıcaklık değerleri ise şu şekilde açıklandı;

Adıyaman Merkez: 0/ 10

Besni: -1/ 6 Derece

Çelikhan: 4-/ 4

Gerger: 1/ 5 Derece

Gölbaşı: -1/ 5 Derece

Kahta: 1 / 9Derece

Samsat: 2/ 9Derece

Sincik: -1 / 4 Derece

Tut: 0 / 6 Derece

30 Ocak cuma Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 5/ 6

Besni: 2/ 3 Derece

Çelikhan: 0 / 3

Gerger: 4/ 5 Derece

Gölbaşı: 4/ 5 Derece

Kahta : 5 / 6 Derece

Samsat: 2/ 3 Derece

Sincik: 4/ 5 Derece

Tut: -1 / 7 Derece

Kaynak : PERRE