ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından Şubat 2026'da gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında, vatandaşlara 'Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?' sorusu yöneltildi. Türkiye genelinde 2 bin 15 kişiyle yapılan araştırmada ekonomik sorunlara ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 26,0'sı Türkiye ekonomisinin en önemli sorununun gıda fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti. Bu başlığı yüzde 14,5 ile kira ve konut fiyatlarındaki artış, yüzde 11,4 ile enflasyonun yüksekliği takip etti.

Ankette elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği yüzde 9,0 ile dördüncü sırada yer alırken, işsizlik yüzde 7,2 oranında dile getirildi. Gelir dağılımındaki adaletsizlik yüzde 6,6, ekonomi yönetimi ise yüzde 4,8 oranında ifade edildi.

Araştırmada ayrıca akaryakıt fiyatlarının yüksekliği yüzde 4,3, cari açık yüzde 3,2 ve Türk lirasının değer kaybı yüzde 2,0 oranında katılımcılar tarafından ekonomik sorun olarak gösterildi.

Diğer başlıklar ise faizlerin yüksekliği ve liyakatsizlik yüzde 1,5'er, kamuda israf yüzde 1,4 ve diğer sorunlar yüzde 1,8 şeklinde sıralandı. Ankete katılanların yüzde 2,0'si ekonomide bir sorun olmadığını belirtirken, yüzde 2,8'i ise fikri olmadığını veya cevap vermediğini ifade etti.

Araştırmaya göre katılımcıların en önemli sorun olarak gördüğü başlıklar şöyle sıralandı:

Gıda fiyatlarındaki artış: %26,0

Kira ve konut fiyatlarındaki artış: %14,5

Enflasyonun yüksekliği: %11,4

Elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %9,0

İşsizlik: %7,2

Gelir dağılımı adaletsizliği: %6,6

Ekonomi yönetimi: %4,8

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %4,3

Cari açık: %3,2

Türk lirasının değer kaybı: %2,0

Faizlerin yüksekliği: %1,5

Liyakatsizlik: %1,5

Kamuda israf: %1,4

Diğer: %1,8

Sorun yok: %2,0

Fikrim yok/Cevap yok: %2,8.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK