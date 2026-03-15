Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ortaklığında yürütülen 'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında evlenecek gençlere 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz desteği verilecek. Başvurular 13 Mart itibarıyla başlarken, 31 Mart tarhine kadar devam edecek.

Proje, 81 ilde uygulanacak ve özellikle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek olmayı hedefliyor. Destek kapsamında başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaçlar karşılanacak.

Çeyiz Desteği Başvuru Şartları ise Şöyle:

18-35 yaş arasında olmak

Türkiye'de herhangi bir ilde ikamet etmek

Yetim veya öksüz olmak

Maddi desteğe ihtiyaç sahibi olmak

Başvuracak çiftlerin ilk evliliklerini yapıyor olmaları

Aylık gelirlerinin iki asgari ücreti geçmemesi

Başvurular, Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Gençlerin başvuru formunu doldurup gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor.

