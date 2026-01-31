Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine yönelik zam farkı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, en düşük emekli maaşına yapılan artıştan kaynaklanan fark tutarlarının 4 Şubat 2026 tarihinde ödeneceği bildirildi.

SGK'dan yapılan açıklamada, 'Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz' ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, en düşük emekli maaşı kapsamında yaklaşık 3 bin 119 liralık fark ödemesi, belirtilen tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesapları ile PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak : PERRE