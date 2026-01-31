Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ocak 2026 tarihli verilerine göre, Adıyaman'da güncel hava durumu kapalı olacak. Kent merkezinde en yüksek ve en düşük hava sıcaklığının 5 derece olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu (KD) yönünden saatte 2,87 kilometre hızla eseceği, nem oranının yüzde 94 civarında, bulutluluk oranının ise yüzde 100 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den alınan 5 günlük hava durumu tahminine göre Adıyaman'da Salı gününe kadar yağışlı hava etkili olacak. Bugün kentte sağanak yağmur beklenirken hava sıcaklığının 8 derece olacağı öngörülüyor. Yarın hava yağmurlu, sıcaklık 11 derece; Pazartesi günü yağmurlu, sıcaklık 14 derece; Salı günü yağmurlu, sıcaklık 14 derece; Çarşamba günü ise parçalı bulutlu bir hava ile birlikte sıcaklığın 11 derece olması bekleniyor.
Meteoroloji'den alınan 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde paylaşıldı:
Bugün: Sağanak yağmur, 8°
Yarın: Yağmurlu, 11°
Pazartesi: Yağmurlu, 14°
Salı: Yağmurlu, 14°
Çarşamba: Parçalı bulutlu, 11°
31 Ocak 2026 tarihinde Adıyaman genelinde ölçülen sıcaklık değerleri ise alt alta şöyle sıralandı:
Adıyaman Merkez: 5,8°
Besni: 3,3°
Çelikhan: 1,8°
Gerger: 4°
Gölbaşı: 3,9°
Kahta: 5,1°
Samsat: 6,2°
Sincik: 1,2°
Tut: 4°
Kaynak : PERRE