Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan analizde, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan gerilimin kısa süreli olması durumunda, Türkiye’nin kredi notu ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlı ve yönetilebilir düzeyde kalacağı ifade edildi. Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 Mart tarihinden itibaren devreye aldığı önlemlerin, enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılığı net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Para Politikası ve Enflasyon Beklentileri Şekilleniyor

Türkiye'nin uyguladığı para politikasının görece sıkı kalmaya devam edeceği öngörülen analizde, yıl sonu itibarıyla reel politika faizinin %4,5 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu durumun, enflasyonun 2026 yılı sonunda %25 seviyesine gerileyeceği yönündeki beklentileri desteklediği kaydedildi. Ayrıca analizde, Türkiye'nin fiyat baskılarını hafifletmek amacıyla akaryakıt fiyat mekanizmasını yeniden devreye aldığı, geçen yıl bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranındaki 2 puanlık düşüş sayesinde bu maliyetlerin karşılanabileceği bir mali alanın mevcut olduğu aktarıldı.

Petrol Fiyatları ve Bankacılık Sektörü Analizi

Orta Doğu'daki gerilimin, Fitch'in temel senaryosunda öngörüldüğü gibi kısa sürmesi halinde Türkiye ekonomisi üzerindeki risklerin yönetilebilir olduğu belirtilirken, yüksek petrol fiyatlarının uzun süre devam etmesi durumunda enflasyon baskısının artabileceği ve cari açığın büyüyebileceği uyarısında bulunuldu. Türk bankacılık sektörüne de değinilen analizde, bankaların likidite ve sermaye tamponlarının, sektörün faaliyet koşullarına yönelik olası riskleri karşılamak adına genel anlamda yeterli olduğu değerlendirmesi yapıldı.