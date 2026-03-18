Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.F.A., Dörtyol ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğünden Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Hatay Emniyet Müdürlüğünden Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Öte yandan Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık suçundan 5 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.B. ise Erzin ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

HABER-Hüseyin ZORKUN - HATAY - TEKHA

