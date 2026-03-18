Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.F.A., Dörtyol ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık suçundan 5 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.B. ise Erzin ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
HABER-Hüseyin ZORKUN - HATAY - TEKHA
