Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 5,010 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.07. 17 Mart 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.23 artış gösterdi.

17 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Altın (TL/Gr)

7.137,29

22 Ayar Bilezik

6.566,92

Altın (ONS)

5.021,63

Cumhuriyet Altını

46.778,00

Yarım Altın

23.461,00

Çeyrek Altın

11.730,00

Gremse Altın

115.343,52

Ata Altın

47.579,20

Tam Altın

46.137,41

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN