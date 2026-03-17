Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 5,010 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.07. 17 Mart 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.23 artış gösterdi.
17 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Altın (TL/Gr)
7.137,29
22 Ayar Bilezik
6.566,92
Altın (ONS)
5.021,63
Cumhuriyet Altını
46.778,00
Yarım Altın
23.461,00
Çeyrek Altın
11.730,00
Gremse Altın
115.343,52
Ata Altın
47.579,20
Tam Altın
46.137,41
Kaynak : PERRE
HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN
Kaynak: RSS