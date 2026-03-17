Kış aylarını yağışlarla geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklense de birkaç günden beri etkili olan yağışların ve soğuk havaların yeni haftada da etkili olunmasının beklendiği meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı.
Adıyaman genelinde yağışların perşembeden itibaren hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği açıklanırken hava sıcaklığının en düşük 5 derecelere kadar düşeceği açıklandı.
17 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 6/ 16 derece
Besni 7/ 12 derece
Çelikhan 2/10 derece
Gerger 6/13 derece
Gölbaşı 6/15 derece
Kahta 7/12 derece
Samsat 7 /14 derece
Sincik 1/ 10 derece
Tut 7 /12 derece
18 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 7/ 17 derece
Besni 7/ 12 derece
Çelikhan 2/11 derece
Gerger 8/16 derece
Gölbaşı 4/15 derece
Kahta 7/17 derece
Samsat 6 /16 derece
Sincik 3/ 14 derece
Tut 7 /15 derece
Kaynak : PERRE