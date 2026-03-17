AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı, Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken saha çalışmalarını yoğun tempoyla sürdürüyor. İl genelinde gerçekleştirilen iftar ve sahur programlarının yanı sıra hane ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelinmeye devam ediliyor.

Ramazan ayı kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zehra Purde Muti'nin katılımıyla gazi, şehit, yaşlı ve engelli vatandaşlar ile 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerinin aileleri ziyaret edildi. Program kapsamında ayrıca Ramazan çadırında vatandaşlarla buluşmalar da gerçekleştirildi.

Depremzede Aileler Ziyaret Edildi

Saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, Ramazan ayı boyunca yürütülen faaliyetlerin 'Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir' sloganıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Ramazan ayının manevi atmosferinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Diler, Adıyaman'ın deprem bölgesi olması nedeniyle ziyaretlerin 'İlk Evim İlk İftarım' programı kapsamında depremzede ailelerin sofralarına ortak olunarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Genel Merkez Kadın Kolları'nın desteklerine de değinen Diler, MKYK Üyesi Zehra Purde Muti'nin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde farklı kesimlerden vatandaşlara ulaşıldığını söyledi.

'Sahada Yoğun Bir Saha Çalışması Yürüttük'

Ramazan boyunca yoğun bir saha çalışması yürüttüklerini dile getiren Diler, yapılan programlarla hem gönüllere dokunduklarını hem de sahada aktif olduklarını ifade etti.

Ziyaret edilen her hanede vatandaşların yakın ilgisiyle karşılaştıklarını aktaran Diler, 'Girdiğimiz her hanede bizleri bağrına basan hemşehrilerimize, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyoruz. Hemşehrilerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan özel sevgisi, muhabbeti bizlere gösterdiği teveccüh, sahadaki en büyük gücümüz olmuştur. Bu vesileyle bugünkü saha çalışmalarımıza katkı sağlayan MKYK Üyemiz Zehra Purde Muti başkanımıza teşekkür ediyor, şimdiden tüm Adıyaman'ımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, mübarek Ramazan ayının şehrimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum' dedi.

