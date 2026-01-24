Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye ilişkin kararını, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesini ve zorunlu karşılık düzenlemesini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, söz konusu gelişmeler için 'Üç olumlu gelişme' ifadesini kullandı.

Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdiğini belirten Bakan Şimşek, bu kararın önümüzdeki dönemde not artışı ihtimaline işaret ettiğini kaydetti.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'de döviz ve altın tüm vadelerin sona ermesiyle birlikte, bu uygulamaya ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığını aktaran Bakan Şimşek, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Üç olumlu gelişme.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz.'

Kaynak : PERRE