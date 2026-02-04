Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Besni Kapalı Pazar Yeri'nde Mahmut Lüleci'ye ait hırdavat dükkanında meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerindeki hırdavat malzemelerinin zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE