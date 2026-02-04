

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, teşkilatın her kademesinde görev yapan emniyet personeliyle birebir görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Personelin talebi olmaksızın yapılan görüşmelerde, çalışma koşulları, hizmet süreçleri, kurumsal ihtiyaçlar ve personel memnuniyeti gibi birçok konu doğrudan ele alındı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, her personelin görüş ve önerisinin değerli olduğunu VURGULAYAN Nazman, 'Her personelimizin görüşünün değerli olduğu, öneri ve değerlendirmelerinin karar süreçlerine katkı sağladığı personel görüşmeleri;personelimizin teşkilatına olan aidiyet duygusunu artırmak, güçlü iletişim modelimiz ve insan odaklı çalışma prensibimizin somut bir yansımasıdır' dedi.

Kaynak : PERRE