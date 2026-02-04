Adıyaman merkez ve ilçelerde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kırsal afet konutlarına ilişkin değerlendirme toplantısı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; afetlere dayanıklı, modern mimariye sahip ve yaşam standartları yüksek şekilde inşa edilen kırsal afet konutlarının mevcut durumu tüm yönleriyle ele alındı. Köylerde yeni yuvalarına kavuşan vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak altyapı hizmetleri, devam eden çalışmalar ile sahada tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve kırsal konutların her yönüyle eksiksiz hale getirilmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında etkin, hızlı ve sürdürülebilir bir koordinasyonun sağlanmasının önemi vurgulanırken, tespit edilen sorunların en kısa sürede giderilmesi için gerekli adımların gecikmeksizin atılması hususunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak : PERRE