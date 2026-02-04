Ocak ayını kar yağışları ve soğuk havalarla geçiren Adıyaman'da şubat ayıyla birlikte yağmur yağışları kent genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın güneşli bir havanın etkisi altında olacak Adıyaman'da Cuma günü tekrar başlayacak yağışların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
4 Şubat Çarşamba Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 2/ 10
Besni: 3/ 7 Derece
Çelikhan: -3/ 2
Gerger: -2/ 8 Derece
Gölbaşı: 0/ 7 Derece
Kahta: 4 / 9 Derece
Samsat: 4/ 11 Derece
Sincik: -2/ 5 Derece
Tut: 1/ 7 Derece
5 Şubat Perşembe Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: -1/ 12
Besni: -1/ 9 Derece
Çelikhan: -6/5
Gerger: -2/ 8 Derece
Gölbaşı: -2/ 10 Derece
Kahta: -1 / 11 Derece
Samsat: 1/ 11 Derece
Sincik: -7/ 7 Derece
Tut: 0/ 10 Derece
Kaynak : PERRE