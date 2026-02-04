Ocak ayını kar yağışları ve soğuk havalarla geçiren Adıyaman'da şubat ayıyla birlikte yağmur yağışları kent genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın güneşli bir havanın etkisi altında olacak Adıyaman'da Cuma günü tekrar başlayacak yağışların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

4 Şubat Çarşamba Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 2/ 10

Besni: 3/ 7 Derece

Çelikhan: -3/ 2

Gerger: -2/ 8 Derece

Gölbaşı: 0/ 7 Derece

Kahta: 4 / 9 Derece

Samsat: 4/ 11 Derece

Sincik: -2/ 5 Derece

Tut: 1/ 7 Derece

5 Şubat Perşembe Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -1/ 12

Besni: -1/ 9 Derece

Çelikhan: -6/5

Gerger: -2/ 8 Derece

Gölbaşı: -2/ 10 Derece

Kahta: -1 / 11 Derece

Samsat: 1/ 11 Derece

Sincik: -7/ 7 Derece

Tut: 0/ 10 Derece

Kaynak : PERRE