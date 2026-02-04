Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlenecek.

AK Parti 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili, Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner'in katkı ve katılımıyla 6 Şubat Cuma akşamı gerçekleştirilecek program, geniş kapsamlı ve yemekli olarak planlandı.

Düzenlenecek anma programına; kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları ile vatandaşlar davet edildi.

Kaynak : PERRE