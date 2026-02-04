Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlenecek.

DEM Parti'den Bahçeli'ye tepki: 'İktidar artık adım atmalı'
DEM Parti'den Bahçeli'ye tepki: 'İktidar artık adım atmalı'
İçeriği Görüntüle

AK Parti 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili, Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner'in katkı ve katılımıyla 6 Şubat Cuma akşamı gerçekleştirilecek program, geniş kapsamlı ve yemekli olarak planlandı.

Düzenlenecek anma programına; kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları ile vatandaşlar davet edildi.

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS