Adıyaman'da berberler ve kuaförler, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla işyerlerini 1 gün süreyle kapatma kararı aldı.

Adıyaman Berberler, Kuaförler ve Otelciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelindeki berber, kuaför ve otel işletmeleri faaliyet göstermeyecek.

Oda yönetimi yaptığı açıklamada, alınan kararın toplumsal hafızayı canlı tutmak ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlara duyulan vefayı göstermek amacı taşıdığını ifade etti.

